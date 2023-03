Galatasaray, pronta l’offerta per il riscatto di Icardi (Di venerdì 10 marzo 2023) Al Galatasaray, Mauro Icardi, sembra aver ritrovato la verve offensiva e i suoi numeri ne sono la prova: i turchi vogliono riscattarlo Al Galatasaray, Mauro Icardi, sembra aver ritrovato la verve offensiva e i suoi numeri ne sono la prova: i turchi vogliono riscattarlo. La società vorrebbe provare a parlare con il Psg per tentare di tenerlo nel mercato estivo. Proprio per questo sarebbe pronta un’offerta da 10-15 milioni ai francesi per strappare il loro sì. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Al, Mauro, sembra aver ritrovato la verve offensiva e i suoi numeri ne sono la prova: i turchi vogliono riscattarlo Al, Mauro, sembra aver ritrovato la verve offensiva e i suoi numeri ne sono la prova: i turchi vogliono riscattarlo. La società vorrebbe provare a parlare con il Psg per tentare di tenerlo nel mercato estivo. Proprio per questo sarebbeun’offerta da 10-15 milioni ai francesi per strappare il loro sì. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Il #Galatasaray pensa al riscatto: offerta pronta per #Icardi ?? - sportli26181512 : Il Galatasaray non vuole mollare Icardi: pronta l'offerta al PSG: Icardi al Galatasaray è letteralmente rinato e ha… - LeBombeDiVlad : ??#Galatasaray, #Icardi rinato in Turchia e il club vuole trattenerlo ??Pronta l'offerta per il #PSG #LeBombeDiVlad… - Daniele20052013 : #Galatasaray, #Rashica potrebbe essere riscattato. Pronta offerta di 5 milioni per il #Norwich -