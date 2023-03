Gaffe di Gualtieri sulla dedica del teatro Parioli a Maurizio Costanzo VIDEO

(Di venerdì 10 marzo 2023), per tanti quasi un’unica parola. Un’assonanza che viene facile un po’ a tutti, visto che il popolare giornalista e conduttore alla fine degli anno ’80 si stabilì in questoper la famosa trasmissione popolare che portava il suo nome il “Show“. Un binomio di grandissimo successo quello tra ...didelTAG24.

Accortasi della doppia, la Bianchi ha cercato di rimediare con la classica toppa peggio del buco, dicendo che aveva votatosolo al secondo turno. Ma ormai la frittata ...La data fornita daè assolutamente velleitaria (il 2026, ndr), uno specchietto per le ... La frase di Majorino sulla Calabria è unaincredibile Ci racconta come ha scelto Donatella ...... partito del sindaco. Renzi era in fervente e attiva attesa se non di un "autobus ...inaspettatamente il ruolo di front runner a Calenda sapendo anche che l' ex ministro fa spesso "di ...