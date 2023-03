Furto in ditta orafa dell'Aretino, ingente bottino (Di venerdì 10 marzo 2023) Assalto nella notte alla ditta orafa Jessica di Ponticino, nel comune di Laterina Pergine Valdarno (Arezzo), dove i ladri sarebbero riusciti a mettere a segno un ingente bottino. Secondo una prima ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) Assalto nella notte allaJessica di Ponticino, nel comune di Laterina Pergine Valdarno (Arezzo), dove i ladri sarebbero riusciti a mettere a segno un. Secondo una prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaToscana : Furto in ditta orafa dell'Aretino, ingente bottino. I ladri hanno agito nella notte con un'azione paramilitare #ANSA - toscanamedianew : Assalto alla ditta orafa, cassaforte saltata in aria - AnsaLombardia : Tentato furto in ditta nel Milanese, cc arrestano due uomini. Intervento sezione radiomobile dell'Arma, tre ricerca… - mdipatrizi5 : @RenatoMaiaron @gbarbacetto @pdnetwork @ellyesse ma dove lo vedi il nuovo ,contato quante casacche ha indossato la… -