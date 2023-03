Funerali piloti aeronautica a Guidonia: 'Grazie a manovra, sventata tragedia maggiore' (Di venerdì 10 marzo 2023) Lo ha detto nell'omelia l'ordinario militare monsignor Santo Marcianò nel ricordare Giuseppe Cipriano e Marco Menghello, morti martedì durante una missione di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Lo ha detto nell'omelia l'ordinario militare monsignor Santo Marcianò nel ricordare Giuseppe Cipriano e Marco Menghello, morti martedì durante una missione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AriannaAmbrosi0 : RT @fanpage: 'Non si vive per se stessi e tutta la storia di Marco e Giuseppe lo afferma, fino all'ultimo gesto di eroismo” Si sono svolti… - infoitinterno : Funerali piloti aeronautica a Guidonia: 'Grazie a manovra, sventata tragedia maggiore' - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Non si vive per se stessi e tutta la storia di Marco e Giuseppe lo afferma, fino all'ultimo gesto di eroismo” Si sono svolti… - fanpage : 'Non si vive per se stessi e tutta la storia di Marco e Giuseppe lo afferma, fino all'ultimo gesto di eroismo” Si… - infoitinterno : I funerali dei due piloti morti a Guidonia: 'Grazie alla loro manovra sventata una tragedia maggiore' -