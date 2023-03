Fumo, auto, imballaggi. Così affrontiamo i dossier europei. Parla Fiocchi (FdI) (Di venerdì 10 marzo 2023) Pietro Fiocchi è un euroParlamentare di Fratelli d’Italia, e uno dei membri più attivi della Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. In questi anni a Strasburgo e Bruxelles si è occupato di molti dossier, ultimi quelli sulle emissioni delle auto (la nuova maggioranza italiana sta frenando la corsa forsennata verso l’addio ai motori endotermici nel 2035), il Nutriscore, il regolamento sul packaging, le direttive sul tabacco e in generale delle norme che riguardano la salute. Partiamo dal Fumo, che in questi giorni è tornato al centro del dibattito politico. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, dopo le notizie sulle nuove restrizioni, ha precisato che non intende toccare le libertà individuali e che sta analizzando la documentazione scientifica sui prodotti ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 marzo 2023) Pietroè un euromentare di Fratelli d’Italia, e uno dei membri più attivi della Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. In questi anni a Strasburgo e Bruxelles si è occupato di molti, ultimi quelli sulle emissioni delle(la nuova maggioranza italiana sta frenando la corsa forsennata verso l’addio ai motori endotermici nel 2035), il Nutriscore, il regolamento sul packaging, le direttive sul tabacco e in generale delle norme che riguardano la salute. Partiamo dal, che in questi giorni è tornato al centro del dibattito politico. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, dopo le notizie sulle nuove restrizioni, ha precisato che non intende toccare le libertà individuali e che sta analizzando la documentazione scientifica sui prodotti ...

