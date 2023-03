Fulham vs Arsenal – ultime notizie e possibili formazioni (Di venerdì 10 marzo 2023) Alla ricerca della quinta vittoria in Premier League per tenere a bada il Manchester City, l’Arsenal attraverserà la capitale per incontrare i rivali londinesi del Fulham al Craven Cottage domenica 12 marzo pomeriggio. La squadra di Marco Silva è stata sconfitta 3-2 dal Brentford nel derby di lunedì a ovest di Londra, mentre i Gunners hanno giocato un incontro ad alto punteggio in Portogallo, pareggiando 2-2 con lo Sporting Lisbona in Europa League. Il calcio di inizio di Fulham vs Arsenal è previsto alle 15 Anteprima della partita Fulham vs Arsenal a che punto sono le due squadre Fulham Molti si sono chiesti come l’assenza del talismano Joao Palhinha avrebbe influito sulle possibilità del Fulham di ottenere un risultato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 10 marzo 2023) Alla ricerca della quinta vittoria in Premier League per tenere a bada il Manchester City, l’attraverserà la capitale per incontrare i rivali londinesi delal Craven Cottage domenica 12 marzo pomeriggio. La squadra di Marco Silva è stata sconfitta 3-2 dal Brentford nel derby di lunedì a ovest di Londra, mentre i Gunners hanno giocato un incontro ad alto punteggio in Portogallo, pareggiando 2-2 con lo Sporting Lisbona in Europa League. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreMolti si sono chiesti come l’assenza del talismano Joao Palhinha avrebbe influito sulletà deldi ottenere un risultato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Fulham-Arsenal (domenica 12 marzo 2023 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - 33Calcio : Ecco lo studio #premierleague #calcioscommesse #scommessesportive #calcioinglese #bournemouth #liverpool… - TityKayishema : #UEL FT Sporting CP 2-2 Arsenal Inacio 34' || Saliba 22' Paulinho 55 || Morita OG 62' 12/3 Fulham PL Ar… - 11contro11 : Premier League, giornata 26: debacle Man. United #Arsenal #Chelsea #Fulham #Liverpool #ManchesterCity… - TacchiniF : @Fabio999999 @iamfakeC Chelsea a Fulham potrebbe essere considerato tale secondo me. Così come l’arsenal non gioca… -