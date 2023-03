(Di venerdì 10 marzo 2023) Per rimproverare la, "accusata" di esseree indifferente ai lavori domestici, l’ha colpita con unusato come unaferendola. Poi, dopo che la ragazzina...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Milena14989253 : ...non ho parole! Frusta con un cavo elettrico e picchia la figlia 15enne, arrestata la madre - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Bologna, frusta la figlia con un cavo elettrico e irrompe a casa della suocera: arrestata una 45enne di origini cinesi… - Ansa_ER : Frusta figlia 15enne e irrompe a casa della suocera, arrestata. La vicenda nel Bolognese, nei guai una 45enne cines… - infoitinterno : Frusta la figlia 15enne con un cavo elettrico perché disordinata - infoitinterno : Frusta la figlia e poi fa irruzione in casa della suocera -

commenta A Sant'Agata Bolognese una 45enne di origine cinese è stata arrestata dopo aver colpito la15enne con un cavo elettrico. La donna ha prima rimproverato la ragazzina perché disordinata e indifferente ai lavori domestici, poi l'ha inseguita facendo irruzione in casa della suocera dove ...Per rimproverare la15enne, accusandola di essere disordinata e indifferente ai lavori domestici, l'ha colpita con un cavo elettrico usato come unae l'ha leggermente ferita. Poi, dopo che la ragazzina si è ...... spaventata dalla nuora che, dopo essere stata dimessa, era entrata a casa sua prendendo a calci il fidanzatino 15enne dellae pretendendo la restituzione dei tre figli. La donna a questo ...

Frusta figlia 15enne e irrompe a casa della suocera, arrestata Giornale di Brescia

Frusta la figlia 15enne con un cavo elettrico: arrestata 45enne. Aveva preso a calci anche il fidanzato della ragazzina Tutti i tre figli della donna sono stati affidati alla… Leggi ...A Sant'Agata Bolognese una 45enne di origine cinese è stata arrestata dopo aver colpito la figlia 15enne con un cavo elettrico. La donna ha prima rimproverato la ragazzina perché disordinata e ...