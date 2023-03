(Di venerdì 10 marzo 2023) Per rimproverare la, accusandola di essere disordinata e indifferente ai lavori domestici, l'ha colpita con un cavo elettrico usato come unae l'ha leggermente ferita. Poi, dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news_bologna : Frusta figlia 15enne e irrompe a casa della suocera, arrestata - news_bologna : Bologna, frusta la figlia con un cavo elettrico e irrompe a casa della suocera: arrestata una 45enne di origini cin… - fattoquotidiano : Bologna, frusta la figlia con un cavo elettrico e irrompe a casa della suocera: arrestata una 45enne di origini cin… - Trentin0 : Frusta la figlia quindicenne e irrompe a casa della suocera, arrestata. E' accaduto nel bolognese. Nei guai una 45e… - infoitinterno : Frusta la figlia 15enne con un cavo elettrico: arrestata 45enne -

Per rimproverare la15enne, accusandola di essere disordinata e indifferente ai lavori domestici, l'ha colpita con un cavo elettrico usato come unae l'ha leggermente ferita. Poi, dopo che la ragazzina si è ...... era entrata arbitrariamente a casa sua, pretendendo la restituzione dei tre figli; nel farlo aveva preso a calci, fortunatamente senza procuragli lesioni, il fidanzatino della15enne presente ...BOLOGNA - Prima ha dato allamaggiore, una ragazza di 15 anni, una frustata con un cavo elettrico, ferendola lievemente. Poi, dopo che la 15enne, la sorella di nove anni e il fratellino di sette sono stati affidati alla ...

Frusta la figlia 15enne con un cavo elettrico: arrestata 45enne. Aveva preso a calci anche il fidanzato della… La Repubblica

Per rimproverare la figlia 15enne, accusanta di essere disordinata e indifferente ai lavori domestici, l’ha colpita con un cavo elettrico usato come una frusta. Poi, dopo che la ragazzina si è rifugia ...Tutti i tre figli della donna sono stati affidati alla nonna in attesa del padre, che al momento lavora all'estero ...