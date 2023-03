Friburgo, Grifo: “Sapevamo fossero favoriti, daremo tutto al ritorno” (Di venerdì 10 marzo 2023) Vincenzo Grifo ha commentato la sconfitta del suo Friburgo contro la Juventus nella sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League. “Sapevamo fossero favoriti, hanno grandi giocatori però abbiamo fatto bene. Non ho visto se il fallo di mano sul nostro gol c’era oppure no”. Poi ha continuato: “daremo tutto al ritorno, vogliamo vincere. Loro sono forti e hanno qualità, ma stiamo facendo abbastanza bene e abbiamo qualità anche noi. Volevamo evitare di prendere il secondo gol, sappiamo che a Friburgo i tifosi ci saranno e ci potranno dare una mano”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Vincenzoha commentato la sconfitta del suocontro la Juventus nella sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League. “, hanno grandi giocatori però abbiamo fatto bene. Non ho visto se il fallo di mano sul nostro gol c’era oppure no”. Poi ha continuato: “al, vogliamo vincere. Loro sono forti e hanno qualità, ma stiamo facendo abbastanza bene e abbiamo qualità anche noi. Volevamo evitare di prendere il secondo gol, sappiamo che ai tifosi ci saranno e ci potranno dare una mano”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : ?? Di Maria sublime ?? Fagioli chiave ?? Vlahovic non graffia ? Grifo impalpabile Le pagelle di #JuveFriburgo [??… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FRIBURGO - Grifo: 'Abbiamo fatto abbastanza bene, daremo tutto per andare avanti” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FRIBURGO - Grifo: 'Abbiamo fatto abbastanza bene, daremo tutto per andare avanti” - susydigennaro : RT @napolimagazine: FRIBURGO - Grifo: 'Abbiamo fatto abbastanza bene, daremo tutto per andare avanti” - napolimagazine : FRIBURGO - Grifo: 'Abbiamo fatto abbastanza bene, daremo tutto per andare avanti” -