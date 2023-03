Friburgo, Ginter furioso: «Il fallo di mano non era intenzionale» (Di venerdì 10 marzo 2023) Matthias Ginter, difensore del Friburgo, ha parlato della sfida d’andata di Europa League contro la Juventus Matthias Ginter, difensoredel Friburgo, ha parlato in zona mista della gara contro la Juventus di Europa League terminata 1-0. PAROLE – «Non abbiamo creato tante occasioni: c’era spazio ma ci è mancato l’ultimo colpo, l’ultimo graffio. Però fuori casa è stata una gara positiva. Il fallo di mano? Non è stato intenzionale. La palla mi è arrivata sul braccio da mezzo metro, non ho idea…». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Matthias, difensore del, ha parlato della sfida d’andata di Europa League contro la Juventus Matthias, difensoredel, ha parlato in zona mista della gara contro la Juventus di Europa League terminata 1-0. PAROLE – «Non abbiamo creato tante occasioni: c’era spazio ma ci è mancato l’ultimo colpo, l’ultimo graffio. Però fuori casa è stata una gara positiva. Ildi? Non è stato. La palla mi è arrivata sul braccio da mezzo metro, non ho idea…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Friburgo: #Ginter sul gol annullato - infoitsport : QUI FRIBURGO - Ginter: 'Gara positiva per aver giocato fuori casa. Il fallo di mano? Non era intenzionale' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FRIBURGO - Ginter sul gol annullato contro la Juve: 'Il mio fallo di mano non era intenzionale' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FRIBURGO - Ginter sul gol annullato contro la Juve: 'Il mio fallo di mano non era intenzionale' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FRIBURGO - Ginter sul gol annullato contro la Juve: 'Il mio fallo di mano non era intenzionale' -