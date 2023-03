“Frattura al polso di Pellegrini: come si cura e quanti punti di sutura sono necessari” (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, una vittoria che fa male! Nonostante il trionfo, la squadra giallorossa è uscita con qualche ferita dal match contro la Real Sociedad.. In particolare, il giovane Lorenzo Pellegrini è stato colpito duramente e ha dovuto subire addirittura 30 punti di sutura a causa di un forte impatto aereo durante il gioco. Una ferita lacero-contusa sulla zona fronto-parietale che ha lasciato tutti i tifosi preoccupati. Il capitano della Roma dovrà effettuare ulteriori controlli il prossimo lunedì per valutare l’entità del danno subito, ma è già certo che non sarà disponibile per la prossima partita contro il Sassuolo. Ma non è finita qui! Anche l’attaccante Andrea Belotti, subentrato durante la gara di Europa League, ha avuto qualche problema. Infatti, è stato costretto ad eseguire esami strumentali per verificare l’entità della ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, una vittoria che fa male! Nonostante il trionfo, la squadra giallorossa è uscita con qualche ferita dal match contro la Real Sociedad.. In particolare, il giovane Lorenzoè stato colpito duramente e ha dovuto subire addirittura 30dia causa di un forte impatto aereo durante il gioco. Una ferita lacero-contusa sulla zona fronto-parietale che ha lasciato tutti i tifosi preoccupati. Il capitano della Roma dovrà effettuare ulteriori controlli il prossimo lunedì per valutare l’entità del danno subito, ma è già certo che non sarà disponibile per la prossima partita contro il Sassuolo. Ma non è finita qui! Anche l’attaccante Andrea Belotti, subentrato durante la gara di Europa League, ha avuto qualche problema. Infatti, è stato costretto ad eseguire esami strumentali per verificare l’entità della ...

