Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardotani4 : È successo a Pontarion, oggi, nel centro della Francia. Un tornado. @Giulio_Firenze che ne pensi?… - tornado_g : RT @PasqualeTotaro: “Puoi leggere, leggere, leggere,che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù:e piano piano ti sentirai arricch… -

Tetti divelti, tegole in strada e alberi sradicati: sono i danni provocati da unche si e' verificato nel villaggio di Saint - Hilaire - le - Chateau nel dipartimento della Creuse in. Non si registrano feriti. 10 marzo 2023Siamo stati investiti da un: è la sensazione di qualcosa che ti travolge e ti porta dove ...gli animali - prosegue Valentina - Tutto è nato da un articolo che parlava di esperimenti in...Certamente, in caso di esigenza urgente, ogni nazione che ne dispone potrebbe dare a Kiev sia vecchi(Germania), Mirage 2000 (), ma soprattutto F - 16 (Usa e suoi clienti). Ma per ...

Francia, un tornado provoca gravi danni in un villaggio della Creuse - Mondo Agenzia ANSA

Tetti divelti, tegole in strada e alberi sradicati: sono i danni provocati da un tornado che si e' verificato nel villaggio di Saint-Hilaire-le-Chateau nel dipartimento della Creuse in Francia. Non si ...Raffiche di vento di oltre 70 miglia orarie hanno colpito di due Stati americani. Negli scorsi giorni una mega tempesta invernale aveva portato nevicate record nel sud ovest della California, fenomeni ...