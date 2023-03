Francia, il senato dice sì ai 64 anni per la pensione (Di venerdì 10 marzo 2023) Nonostante manifestazioni e scioperi, il governo francese procede sulla riforma delle pensioni. Il senato ha infatti approvato, con 201 voti favorevoli e 115 contrari, l’articolo chiave – il 7 – first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 10 marzo 2023) Nonostante manifestazioni e scioperi, il governo francese procede sulla riforma delle pensioni. Ilha infatti approvato, con 201 voti favorevoli e 115 contrari, l’articolo chiave – il 7 – first appeared on il manifesto.

