Francesco Totti e Noemi Bocchi, ecco perché è saltato il matrimonio: c’entra Ilary Blasi (Di venerdì 10 marzo 2023) A quasi un anno di distanza dalla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi emergono ancora alcuni retroscena a dir poco clamorosi. È già risaputo che i due hanno trovato rispettivamente altri partner e sembrano più felici che mai. Il Capitano è andato persino a convivere con Noemi Bocchi e ora spunta voce che sarebbe stato ad un passo da sposarla. Il matrimonio sembrava ormai dietro l’angolo ma i problemi del divorzio con la Blasi avrebbero fermato tutto. Francesco Totti e Noemi Bocchi: problemi con il divorzio Sono settimane molto turbolente per il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Proprio quando la ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 10 marzo 2023) A quasi un anno di distanza dalla rottura traemergono ancora alcuni retroscena a dir poco clamorosi. È già risaputo che i due hanno trovato rispettivamente altri partner e sembrano più felici che mai. Il Capitano è andato persino a convivere cone ora spunta voce che sarebbe stato ad un passo da sposarla. Ilsembrava ormai dietro l’angolo ma i problemi del divorzio con laavrebbero fermato tutto.: problemi con il divorzio Sono settimane molto turbolente per il divorzio tra. Proprio quando la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurofootcom : #GoalOfTheDay | Francesco Totti vs Juventus (2013) - 90sfootball : Vincenzo Montella, Marco Delvecchio and Francesco Totti with actress Sabrina Ferilli. - JLJacksonneymar : @ogoldeplaca Francesco totti - Catwoma83329648 : @commentacose Ma se lei sta così male può sempre prendere la porta rossa e togliersi dalle palle! Così potrà stare… - AdnanNestaKhan : RT @MohammedUmar__7: 11 footballers to get to know me: 1. Cristiano Ronaldo ?? 2. Giorgio Chiellini 3. Gianluigi Buffon 4. Mirko Vucinic… -