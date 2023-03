Francesco Facchinetti: paura per la figlia Lavinia. “Febbre alta da più di 20 giorni” (Di venerdì 10 marzo 2023) L’8 marzo Lavinia Facchinetti, figlia di Francesco e della moglie Wilma, ha compiuto 7 anni, ma ha dovuto rinunciare ai festeggiamenti con gli amichetti, passando la giornata in ospedale. La bambina continua a non stare bene, vittima di un febbrone che non la abbandona da ormai più di venti giorni. A rendere note le condizioni di salute della bambina è la stessa mamma, che sui social ha raccontato il decorso della malattia, gli accertamenti, gli esami e le numerose visite mediche. Condividendo con i fan timori e preoccupazioni per la più piccola di casa. Adesso si attendono gli esiti delle ultime analisi. La preoccupazione di Francesco Facchinetti e Wilma Faissol “Ancora senza risposta per tutta questa Febbre” ha fatto sapere in una storia su Instagram ... Leggi su dilei (Di venerdì 10 marzo 2023) L’8 marzodie della moglie Wilma, ha compiuto 7 anni, ma ha dovuto rinunciare ai festeggiamenti con gli amichetti, passando la giornata in ospedale. La bambina continua a non stare bene, vittima di un febbrone che non la abbandona da ormai più di venti. A rendere note le condizioni di salute della bambina è la stessa mamma, che sui social ha raccontato il decorso della malattia, gli accertamenti, gli esami e le numerose visite mediche. Condividendo con i fan timori e preoccupazioni per la più piccola di casa. Adesso si attendono gli esiti delle ultime analisi. La preoccupazione die Wilma Faissol “Ancora senza risposta per tutta questa” ha fatto sapere in una storia su Instagram ...

occhio_notizie : La figlia di Francesco Facchinetti non sta bene, ha la febbre a 40 da venti giorni. Sui #social il racconto della c… - Solgrafica1 : Facchinetti, ore d'ansia per la figlia: 'Febbre a 40 da giorni' - infoitcultura : La figlia di Francesco Facchinetti non sta bene, la moglie Wilma: 'Febbre a 40 da venti giorni' - infoitcultura : Francesco Facchinetti, paura per la figlia: "Febbre a 40 da 20 giorni, sta molto male"