FOTO – Inter in campo con la prima maglia e un dettaglio in più (Di venerdì 10 marzo 2023) Tra poco più di un’ora il calcio d’inizio di Spezia-Inter. Nerazzurri in campo con la prima maglia, oggi dotata di un dettaglio aggiuntivo DETTAGLI – L’Inter si appresta a scendere in campo con la prima maglia nella partita di questa sera contro lo Spezia. Sotto al logo, però, sarà presente la scritta in oro “I M 115 YEARS“, aggiunta in occasione del compleanno nerazzurro, celebrato nella giornata di ieri. Tutto pronto per #SpeziaInter Oggi scendiamo in campo con un dettaglio in più #Inter115 pic.twitter.com/o8qNQWvXAU — Inter (@Inter) March 10, 2023 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) Tra poco più di un’ora il calcio d’inizio di Spezia-. Nerazzurri incon la, oggi dotata di unaggiuntivo DETTAGLI – L’si appresta a scendere incon lanella partita di questa sera contro lo Spezia. Sotto al logo, però, sarà presente la scritta in oro “I M 115 YEARS“, aggiunta in occasione del compleanno nerazzurro, celebrato nella giornata di ieri. Tutto pronto per #SpeziaOggi scendiamo incon unin più #115 pic.twitter.com/o8qNQWvXAU —(@) March 10, 2023-News - Ultime notizie e calciomercato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Ecco l'area individuata dall'#Inter per il nuovo stadio: le foto - internewsit : FOTO - Inter in campo con la prima maglia e un dettaglio in più - - Specialcla : @maurolea159 @NinoSaltato Proprio perché c’è l’Inter è meglio mettere foto di divani. - pomodiritto : Sono stato al museo di San Siro. Unica cosa decente poter scattare questa foto. Altrimenti 30 euro sono troppe, ma… - il__daddy : @Specialcla @gianninastar14 @DavidePaggiarin @Inter Con questa foto sei diventato più famoso anche di Pinocchio (cit) -