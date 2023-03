Forte vento e mareggiate | nel X Municipio scatta l’allerta meteo arancione

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ostia – Sarà efficace nella giornata di oggi, venerdì 10 marzo 2023, e fino a cessate esigenze, l’ordinanza alla firma del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri che dispone la chiusura di giardini, parchi e cimiteri delX a causa delperdiramata dalla Protezione Civile regionale. L’atto prevede, oltre al divieto di accesso per attività ludico ricreative alle aree indicate, anche quello di svolgimento all’aperto delle attività educative e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi, presenti nel territorio municipale. Proseguiranno normalmente le ordinarie attività educative e didattiche all’interno degli istituti scolastici. Si raccomanda alla cittadinanza di adottare comportamenti di prudenza in prossimità di aree verdi, nei pressi di strutture mobili e lungo zone ...