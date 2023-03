Formazioni ufficiali Spezia-Inter | le scelte dei due allenatori

(Di venerdì 10 marzo 2023) Alle 20.45 andrà in scena, match che aprirà la giornata numero 26 del campionato di Serie A. Ecco leEcco ledi(4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Zurkowski; Agudelo, Shomurodov, Gyasi; Nzola. Allenatore: Leonardo Semplici.(3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro.Allenatore: Simone Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le formazioni ufficiali di Spezia e Inter, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023.

Spezia-Inter, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Il 29° capitolo del campionato di Serie B si apre con la gara dell’Unipol Domus dove questa sera – venerdì 10 marzo – il Cagliari ospita l’Ascoli. I rossoblù occupano l’8° posto in classifica con 39 ...Le formazioni ufficiali di Spezia-Inter: le scelte di Semplici e Inzaghi Tutto pronto al Picco per Spezia-Inter, partita che aprirà la ventiseiesima giornata di Serie A: fischio d'inizio previsto alle ...