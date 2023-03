Fontana presenta la nuova giunta regionale in Lombardia (Di venerdì 10 marzo 2023) In Lombardia nasce la nuova giunta regionale. Soddisfatto il Presidente Fontana: “abbiamo cercato di creare le migliori condizioni per realizzare una giunta di qualità che cercasse di essere rappresentativa dei territori. Gli assessori sono quasi sempre persone che hanno partecipato e hanno vinto le loro battaglie elettorali”. Fratelli d’Italia ottiene 7 assessori, la Lega 5 ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Innasce la. Soddisfatto il Presidente: “abbiamo cercato di creare le migliori condizioni per realizzare unadi qualità che cercasse di essere raptiva dei territori. Gli assessori sono quasi sempre persone che hanno partecipato e hanno vinto le loro battaglie elettorali”. Fratelli d’Italia ottiene 7 assessori, la Lega 5 ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massimoneri90 : Lombardia, Fontana presenta la giunta e fa tornare in consiglio Gallera (trombato dagli elettori). Salta la vicepre… - vivereitalia : Regionali Lombardia, Fontana presenta la nuova giunta: c'è Bertolaso, ma non farà l'assessore… - BianconeroPaolo : RT @fattoquotidiano: Lombardia, Fontana presenta la giunta e fa tornare in consiglio Gallera (trombato dagli elettori). Salta la vicepresid… - Gazzettadmilano : Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha presentato oggi la composizione della nuova Giunta regio… - mickycaruso : RT @fattoquotidiano: Lombardia, Fontana presenta la giunta e fa tornare in consiglio Gallera (trombato dagli elettori). Salta la vicepresid… -