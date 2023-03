Fontana presenta la giunta della Lombardia, Romano La Russa: “Più forti di prima perché c’è più FdI”. Santanché: “Siamo stati generosi” (Di venerdì 10 marzo 2023) “È una giunta più forte della precedente perché c’è più presenza di Fratelli d’Italia. Ed essendoci più destra non può che essere più forte”. Lo ha detto l’assessore alla sicurezza della Regione Lombardia Romano La Russa a margine della presentazione della nuova giunta. Sette assessori su sedici sono di Fratelli d’Italia. “Siamo il primo partito ma Siamo una squadra – spiega il ministro del turismo Daniela Santanché – Siamo stati generosi nella formazione della giunta perché nella vita anche il più bravo non vince da solo”. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) “È unapiù forteprecedentec’è più presenza di Fratelli d’Italia. Ed essendoci più destra non può che essere più forte”. Lo ha detto l’assessore alla sicurezzaRegioneLaa marginezionenuova. Sette assessori su sedici sono di Fratelli d’Italia. “il primo partito mauna squadra – spiega il ministro del turismo Danielanella formazionenella vita anche il più bravo non vince da solo”. L'articolo proviene da Il ...

