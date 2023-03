Fondo dei Fondi Europeo: come funziona e quanto conviene? (Di venerdì 10 marzo 2023) Il Fondo dei Fondi è un’opzione di investimento che consente agli imprenditori di diversificare il loro portafoglio e di accedere a diversi tipi di Fondi. Il nuovo Fondo dei Fondi, infatti, punta a sostenere i campioni della tecnologia nell’ambito dell’ETCI-European Tech Champions Initiative promossa dal Gruppo Bei (BEI-Banca europea per gli investimenti e FEI-Fondo Europeo per gli investimenti) in collaborazione con Italia, Germania, Francia, Spagna e Belgio. Fondo dei Fondi: di che si tratta? La dotazione iniziale è pari a 3,75 miliardi di euro (500 milioni dal Gruppo BEI e 3,25 miliardi dagli Stati membri aderenti), l’Italia vi ha contribuito con 150 milioni di euro. Questa soluzione di investimento è particolarmente ... Leggi su fmag (Di venerdì 10 marzo 2023) Ildeiè un’opzione di investimento che consente agli imprenditori di diversificare il loro portafoglio e di accedere a diversi tipi di. Il nuovodei, infatti, punta a sostenere i campioni della tecnologia nell’ambito dell’ETCI-European Tech Champions Initiative promossa dal Gruppo Bei (BEI-Banca europea per gli investimenti e FEI-per gli investimenti) in collaborazione con Italia, Germania, Francia, Spagna e Belgio.dei: di che si tratta? La dotazione iniziale è pari a 3,75 miliardi di euro (500 milioni dal Gruppo BEI e 3,25 miliardi dagli Stati membri aderenti), l’Italia vi ha contribuito con 150 milioni di euro. Questa soluzione di investimento è particolarmente ...

