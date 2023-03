Fondazione Banca Popolare di Bergamo, nuovo CdA: Santus confermato presidente (Di venerdì 10 marzo 2023) Bergamo. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banca Popolare di Bergamo, riunitosi quest’oggi presso la sede di piazza Vittorio Veneto 8 a Bergamo, ha provveduto al rinnovo dei vertici. Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Armando Santus (presidente), Rossella Leidi (vicepresidente, nuova nomina), Gianluigi Venturini (nuova nomina), Stefano Berlanda (nuova nomina), Marco Ghitti (nuova nomina), Raffaella Giavazzi e Laura Viganò. Armando Santus è stato confermato presidente della Fondazione Banca Popolare di Bergamo. Il Collegio dei Revisori, composto da Giorgio Berta ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 marzo 2023). Il Consiglio di Amministrazione delladi, riunitosi quest’oggi presso la sede di piazza Vittorio Veneto 8 a, ha provveduto al rinnovo dei vertici. IlConsiglio di Amministrazione risulta così composto: Armando), Rossella Leidi (vice, nuova nomina), Gianluigi Venturini (nuova nomina), Stefano Berlanda (nuova nomina), Marco Ghitti (nuova nomina), Raffaella Giavazzi e Laura Viganò. Armandoè statodelladi. Il Collegio dei Revisori, composto da Giorgio Berta ...

