Florence Pugh: "Io in un film alla Nancy Meyers? Sarebbe strano. Scelgo solo ruoli molto intensi" (Di venerdì 10 marzo 2023) Florence Pugh, protagonista del film A Good Person, scritta e diretta da Zach Braff, ha parlato della sua carriera e di quali sono le motivazioni che la spingono ad accettare un ruolo e rifiutarne altri. Florence Pugh ha recentemente parlato della sua carriera e delle motivazioni che la accompagnano nella scelta di un ruolo, spiegando così perché sarà molto difficile vederla come star di una commedia romantica. L'attrice interpreta infatti solo personaggi "intensi" e che devono piangere... molto. "Non è un segreto che Scelgo solo ruoli molto intensi" ha dichiarato Florence Pugh durante la premiere di A Good Person di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 marzo 2023), protagonista delA Good Person, scritta e diretta da Zach Braff, ha parlato della sua carriera e di quali sono le motivazioni che la spingono ad accettare un ruolo e rifiutarne altri.ha recentemente parlato della sua carriera e delle motivazioni che la accompagnano nella scelta di un ruolo, spiegando così perché saràdifficile vederla come star di una commedia romantica. L'attrice interpreta infattipersonaggi "" e che devono piangere.... "Non è un segreto che" ha dichiaratodurante la premiere di A Good Person di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sempre_f3de : matteo allo stesso tavolo di florence pugh FERMI TUTTI - itscatemiyy : RT @dreamingtom_: MATTEO PAOLILLO E LA RAPPRESENTANTE DI LISTA NELLO STESSO TAVOLO CON FLORENCE PUGH IL MULTIVERSO PER FAVORE CHE RIDERE ht… - angelacaput0 : RT @dreamingtom_: MATTEO PAOLILLO E LA RAPPRESENTANTE DI LISTA NELLO STESSO TAVOLO CON FLORENCE PUGH IL MULTIVERSO PER FAVORE CHE RIDERE ht… - heatxxher : IN CHE SENSO FLORENCE PUGH E MATTEO PAOLILLO - UnicornApproves : Sempre perché se non guardo le cose tre secoli dopo non sono contenta: Ho visto finalmente #Dontworrydarling e giu… -