Flop Psg e Verratti nel mirino: 'Torna a Pescara a mangiare spiedini'. La replica del club abruzzese (Di venerdì 10 marzo 2023) Undici anni e zero titoli in Europa per il Paris Saint Germain . Con il Bayern Monaco l'ennesima figuraccia in Champions League (5 volte fuori agli ottavi, 4 ai quarti, una in semifinale e una in ...

