Flat tax per tutti, tre aliquote Irpef e Iva ridotta: la bozza della riforma fiscale del governo Meloni (Di venerdì 10 marzo 2023) Flat tax per tutti entro la fine della legislatura. Da subito la riforma dell'Irpef con il passaggio da 4 a 3 scaglioni e aliquote. E imposta sul valore aggiunto azzerata sui beni di prima necessità come pane e latte. La bozza della legge delega sul fisco del governo Meloni è pronta. Si compone di 21 articoli ed è divisa in quattro parti. Ed entro la prossima settimana potrebbe ricevere l'ok del consiglio dei ministri. Dalla revisione delle tax expeditures, ovvero le agevolazioni fiscali, l'esecutivo punta a ricavare i soldi per finanziarla. Per le imprese invece è in arrivo la nuova Ires a due aliquote per far pagare di meno chi più assume ed investe. Parte anche il graduale superamento dell'Irap.

