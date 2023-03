Fiumicino, ora ci siamo: è iniziata la demolizione della Franca Real. Ci vorranno 2 mesi e mezzo (Di venerdì 10 marzo 2023) Fiumicino – 500 tonnellate, 3 mesi circa di lavoro, niente oneri per l’Amministrazione: questi alcuni dati sulla demolizione della “Franca Real”, la nave fantasma ormeggiata vicino al Ponte 2 Giungo. Imbarcazione di cui, dopo l’apertura dei cantieri avvenuta il 6 marzo (leggi qui), è stato annunciato ufficialmente l’inizio dell’intervento di rimozione, di cui si occuperà la società Lme Global. demolizione che, come da cronoprogramma, sarà conclusa il 31 maggio, salvo un prevedibile slittamento di ulteriori 10 giorni per il definitivo completamento dell’opera. La “Franca Real”, relitto lungo 46 metri e largo 8,50 (leggi qui), aveva in passato già creato numerosi disagi, quando per ben tre volte nel corso del 2021 cedettero le cime che ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 marzo 2023)– 500 tonnellate, 3circa di lavoro, niente oneri per l’Amministrazione: questi alcuni dati sulla”, la nave fantasma ormeggiata vicino al Ponte 2 Giungo. Imbarcazione di cui, dopo l’apertura dei cantieri avvenuta il 6 marzo (leggi qui), è stato annunciato ufficialmente l’inizio dell’intervento di rimozione, di cui si occuperà la società Lme Global.che, come da cronoprogramma, sarà conclusa il 31 maggio, salvo un prevedibile slittamento di ulteriori 10 giorni per il definitivo completamento dell’opera. La “”, relitto lungo 46 metri e largo 8,50 (leggi qui), aveva in passato già creato numerosi disagi, quando per ben tre volte nel corso del 2021 cedettero le cime che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GmaHappymilan : @AntonioBuccieri No, sono a Roma x ora, ho il volo alle 11 da Fiumicino - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Fiumicino. Ancora problemi tecnici: la “Franca Real” per ora resta dov’è - angelo_perfetti : Fiumicino. Ancora problemi tecnici: la “Franca Real” per ora resta dov’è - Ereda_V : E spiegateci pure COME MAI nessuno risponde al numero 0672057205 ? Alla fermata c'è gente che aspetta il… - Marco282221 : @Frances66296817 Ma allora sei di coccio! Ti ho già spiegato che Air Force Renzi NON ha mai volato e ora e’ abbando… -