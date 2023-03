Fisco, si va verso una stretta sul gioco d'azzardo: si scommette e si vince meno (Di venerdì 10 marzo 2023) Arriva il riordino del sistema dei giochi pubblici, con una stretta sulle giocate e le vincite e il divieto alle scommesse sulle gare sportive dilettantistiche di under18. Lo prevede una delle bozze della delega al governo per la riforma fiscale. Il riassetto delle disposizioni in materia avverrà mantenendo comunque "il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio". Leggi su tg24.sky (Di venerdì 10 marzo 2023) Arriva il riordino del sistema dei giochi pubblici, con unasulle giocate e le vincite e il divieto alle scommesse sulle gare sportive dilettantistiche di under18. Lo prevede una delle bozze della delega al governo per la riforma fiscale. Il riassetto delle disposizioni in materia avverrà mantenendo comunque "il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio".

