Fisco: Intelligenza artificiale alleata nella lotta contro gli evasori e premi a chi collabora (Di venerdì 10 marzo 2023) Più collaborazione In programma c'è infatti anche il 'rafforzamento del regime di adempimento collaborativo' o 'l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 marzo 2023) Piùzione In programma c'è infatti anche il 'rafforzamento del regime di adempimentotivo' o 'l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, ancheali, volti a favorire forme di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Fisco: Intelligenza artificiale alleata nella lotta contro gli evasori e premi a chi collabora - TGCOM - IVANAGU90585190 : RT @repubblica: Riforma del Fisco, come cambieranno le detrazioni. E il governo vuole usare l'intelligenza artificiale contro gli evasori [… - raspa90 : RT @repubblica: Riforma del Fisco, come cambieranno le detrazioni. E il governo vuole usare l'intelligenza artificiale contro gli evasori [… - repubblica : Riforma del Fisco, come cambieranno le detrazioni. E il governo vuole usare l'intelligenza artificiale contro gli e… - Giuseppe_alari : La bozza di riforma del fisco: 22 articoli per cambiarlo -