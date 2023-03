Fisco, bozza riforma: stop Irap garantisce spesa sanità, no aggravi su redditi (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Il graduale stop dell’Irap “deve comunque garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario”. Lo prevede una bozza della riforma fiscale visionata dall’Adnkronos. Gli interventi, si aggiunge, non devono inoltre generare “aggravi di alcun tipo” sui redditi di lavoro dipendente e le pensioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Il gradualedell’“deve comunque garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario”. Lo prevede unadellafiscale visionata dall’Adnkronos. Gli interventi, si aggiunge, non devono inoltre generare “di alcun tipo” suidi lavoro dipendente e le pensioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StartMagNews : Tutti i dettagli sulla bozza di riforma fiscale preparata dal viceministro alle Finanze, Maurizio Leo (Fratelli d’I… - vivereitalia : Fisco, bozza riforma: stop Irap garantisce spesa sanità, no aggravi su redditi - Adnkronos : Fisco, bozza riforma: stop Irap garantisce spesa sanità, no aggravi su redditi . #Adnkronos - News24_it : Fisco, bozza riforma: stop Irap garantisce spesa sanità, no aggravi su redditi - JattoniDallAsen : RT @Daniele_Manca: Le tre aliquote Irpef - La bozza della riforma fiscale: Irpef a 3 aliquote e flat tax incrementale per i dipendenti (ma… -