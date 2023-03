Firenze | concerti-aperitivo dell’ORT al Relais Santa Croce la domenica mattina Un gradito ritorno

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tre sole date, per ora, esaurite in prevendita L'articolo proviene daPost.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eventiatmilano : Milano, concerti che verranno: il 15 giugno tappa in @triennalemilano per i Tinariwen. Il gruppo presenterà dal vi… - ingiro_concerti : 15/03/2023 - Gianni Morandi - Firenze - RudiGhedini : Concerti 19. Francesco De Gregori a Firenze, 1992 - TV2000it : RT @TV2000it: #Musica, a #Firenze la prima del tour di #RenatoZero #9marzo #Tv2000 @tg2000it #Musica #Concerti - tg2000it : RT @TV2000it: #Musica, a #Firenze la prima del tour di #RenatoZero #9marzo #Tv2000 @tg2000it #Musica #Concerti -

Il gruppo presenterà dal vivo il nuovo disco "Amatssou".dal 14 al 16 giugno. I Tinariwen tornano finalmente in Italia per presentare il loro nuovo ... 14 Giugno - Ultravox -15 Giugno -...Via gli sgabelli deiacustici. Si torna a saltare, si torna all'elettrica. ' - ha ... Casa Della Musica 07.10 Modugno (Ba), Demodè 13.10 Nonantola (Mo), Vox 18.10 Roma, Atlantico 20.10,......pannelli in prestito dagli Uffizi di, e in cui Signorelli mostra tutta la sua vena narrativa. Ad accompagnare la mostra sarà un denso programma di eventi - tra conferenze, lectio,- ...

Concerti: trionfo live per Renato Zero a Firenze / VIDEO FirenzeToday

FIRENZE – Tornano da domenica 11 a domenica 26 marzo i concerti-aperitivo dei gruppi da camera dell’Orchestra della Toscana (ORT) nella Sala della Musica del Relais Santa Croce, vicino al Teatro Verdi ...La prima di «The Rake's progress» al Maggio Musicale, i concerti degli Amici della Musica, Alessandro Benvenuti alla Pergola, la Fiera quaresimale alle Cascine, il Palio dei Somari a Torrita di Siena ...