Fiorentina-Sivasspor 1-0 | Italiano | “Peccato per le tante occasioni sbagliate”

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il tecnico della, Vincenzo, ha parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il. Ecco le sue parole: “per lema ci prendiamo questa vittoria e questo vantaggio in vista della gara di ritorno. Siamo stati un po’ superficiali nelle prime duenel primo tempo, bene Barak, Sottil e Kouame che sono subentrati, prendiamo questi aspetti positivi. Non è mai facile vincere in Europa, ci portiamo a casa questa vittoria che è sempre impor”. E ancora: “L’ammonizione di Biraghi non l’ho capita, era diffidato e non ce l’avremo al ritorno. Sicuramente non stava perdendo tempo. Se avessimo sbloccato prima il risultato avremmo avuto maggiori vantaggi per la seconda gara contro ...

1 - 0 (0 - 0)(4 - 3 - 3) Terracciano; Dodò, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura (23' st Cabral), Amrabat (13' st Mandragora), Castrovilli (13' st Barak); Ikoné (13' ...Commenta per primo1 - 0 (primo tempo 0 - 0) Marcatori: 69' Barak Assist:(4 - 3 - 3): Terracciano; Dodo', Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura (dal 68' Cabral), Amrabat (dal 58' ...laparte bene ma si spegne man mano che la gara si sviluppa. In Turchia non può permettersi cali di concentrazioneVural 6; Paluli 6,5, Appindangoye 6,5, Goutas 7, Ciftci 5,5; ...

Una giocata pazzesca, un numero da campione che per poco non si è trasformato in un eurogol. Gaetano Castrovilli ha sfiorato in occasione della sfida tra Fiorentina e Sivasspor, andata degli ottavi di ...L'allenatore della Fiorentina, Vicenzo Italiano ha dichiarato dopo la vittoria nell'andata degli ottavi di finale in Conference League contro il Sivasspor: "Nel primo tempo potevamo andare in ...