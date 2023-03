Fiorentina-Sivasspor 1-0 | Castrovilli | “Meritavamo di più | riproverò lo scorpione”

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il centrocampista della, Gaetano, ha parlato dopo la vittoria pre 1-0 contro il. Ecco le sue parole: “In campionato è mancata spesso la concretezza, oggi siamo riusciti a fare gol e per il ritorno abbiamo un vantaggio. Il colpo di tacco? Ogni tanto lolo provo in allenamento, magari in futuro ci riprovo,più dell’1-0”. SportFace.

Commenta per primo1 - 0 (primo tempo 0 - 0) Marcatori: 69' Barak Assist:(4 - 3 - 3): Terracciano; Dodo', Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura (dal 68' Cabral), Amrabat (dal 58' ...laparte bene ma si spegne man mano che la gara si sviluppa. In Turchia non può permettersi cali di concentrazioneVural 6; Paluli 6,5, Appindangoye 6,5, Goutas 7, Ciftci 5,5; ...FIRENZE - Meno agevolmente del previsto, ma vince ancora in Conference League ladi Italiano, che si aggiudica per 1 - 0 l'andata degli ottavi di finale con i turchi del, firmando lo storico record di sette successi consecutivi, otto contando il preliminare ...

FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina batte 1-0 il Sivasspor nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. Decide una rete del ...Nell’andata degli ottavi di finale di Conference League la Fiorentina vince 1-0 in casa contro il Sivasspor. I viola creano tantissimo nel primo tempo, sprecando tante occasioni (anche per merito del ...