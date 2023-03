Fiorentina-Sivasspor 1-0 | Barak entra e decide

(Di venerdì 10 marzo 2023) Una semi-rovesciata al 69' dito dalla panchina,l'andata degli ottavi di Conference League al Franchi. La squadra di Italiano domina il primo tempo, ma non riesce a sbloccare il match nonostante tante occasioni create. Jovic e Bonaventura sbattono sul portiere Vural, mentre la traversa ferma Castrovilli. Nella ripresa i turchi crescono e pareggiano il conto dei legni. Nel momento più difficile i viola sbloccano e nel finale mancano qualche chance per il raddoppio.Questi i risultati degli ottavi di finale della Conference League (ritorno a campi invertiti il 15-16 marzo). Lazio-AZ Alkmaar 1-2 AEK Larnaca-West Ham Utd 0-2 Anderlecht-Villarreal 1-1 Sheriff Tiraspol-Nizza 0-11-0 Lech Poznan-Djurgården 2-0 Basilea-Slovan Bratislava 2-2 Gent-Istanbul Basaksehir 1-1

Commenta per primo L'allenatore della, Vicenzo Italiano ha dichiarato dopo la vittoria nell'andata degli ottavi di finale in Conference League contro il: 'Nel primo tempo potevamo andare in vantaggio subito, siamo ...Lazio - AZ Alkmaar 1 - 2 Anderlecht - Villarreal 1 - 1 Sheriff - Nizza 0 - 1 AEK Larnaca - West Ham 0 - 2 Gent - Basaksehir 1 - 1 Basilea - Slovan Bratislava 2 - 2...1 - 0 (0 - 0)(4 - 3 - 3) Terracciano; Dodò, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura (23' st Cabral), Amrabat (13' st Mandragora), Castrovilli (13' st Barak); Ikoné (13' ...

Allo Stadio Artemio Franchi nella serata di giovedì 9 marzo è andato il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Conference League, terminato con la vittoria della Fiorentina per 1-0 contro ...La Fiorentina completa il filotto di vittorie italiane in questo giovedì europeo. I viola si impongono per 1-0 con il Sivasspor grazie al gol di Antonin Barak al minuto 69, dopo una partita in cui ha ...