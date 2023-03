Fiorentina, Italiano: «Potevamo andare subito in vantaggio» (Di venerdì 10 marzo 2023) La parole di Vincenzo Italiano dopo la vittoria nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Conference League della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Fiorentina in Conference League. PARTITA – «Potevamo andare subito in vantaggio e indirizzare la sfida in maniera diversa, ma i nostri avversari si sono chiusi bene. Ci sono state 3-4 occasioni nitide, ma siamo stati poco concreti: tra una settimana ce l’andremo a giocare in Turchia, sarà una gara difficile ma bisognerà cercare di essere diversi sotto porta rispetto a quanto accaduto stasera. Siamo stati superficiali nelle prime due occasioni avute nel primo tempo. Hanno fatto bene i subentrati, ancora una volta troviamo un gol dalla panchina ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) La parole di Vincenzodopo la vittoria nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Conference League dellaVincenzoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dellain Conference League. PARTITA – «ine indirizzare la sfida in maniera diversa, ma i nostri avversari si sono chiusi bene. Ci sono state 3-4 occasioni nitide, ma siamo stati poco concreti: tra una settimana ce l’andremo a giocare in Turchia, sarà una gara difficile ma bisognerà cercare di essere diversi sotto porta rispetto a quanto accaduto stasera. Siamo stati superficiali nelle prime due occasioni avute nel primo tempo. Hanno fatto bene i subentrati, ancora una volta troviamo un gol dalla panchina ...

