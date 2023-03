Fiorentina | forza sette nel segno di Barak

(Di venerdì 10 marzo 2023) Lavince ancora in Conference League e lo fa con un gol dicontro il Sivasspor, Italiano raccoglie un altro successo Lavince ancora in Conference League e lo fa con un gol dicontro il Sivasspor, Italiano raccoglie un altro successo.vittorie consecutive in Europa e la squadra che ora sembra girare per il verso giusto dopo un periodo in altalena. Nonostante le tante palle gol sprecata dai viola nella sfida di ieri sera, la squadra ha saputo creare, giocare e senza mai rischiare. Una continuità che sta facendo bene al morale della squadra e ora il futuro è meno opaco. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... violanews : La Fiorentina punta con forza Tameze, anche grazie l'aiuto di Barak - Piccio971 : Risultato che non mi fa impazzire dato le tante occasioni sbagliate, ma per forza di cose laggiù concederanno più s… - AgReds : C@zZo, c@zZo!!! E bisogna segnare PORCA TROIA!!! Forza Fiorentina ??????!!! - AgReds : Ancora Europa ????????!!! Forza Fiorentina ??????!!! - valerachele : @acffiorentina FORZA FIORENTINA!!!!!!!! -

Lavince ancora in Conference League e lo fa con un gol di Barak contro il Sivasspor, Italiano raccoglie un altro successo Lavince ancora in Conference League e lo fa con un gol di Barak contro il Sivasspor, Italiano raccoglie un altro successo. Sette vittorie consecutive in Europa e la squadra che ...Rischi Dopo il the, lasembra quasi scoraggiato dal ritrovarsi ancora sullo 0 - 0 e l'... contro questo Sivasspor arroccato serva la maggiorpercussiva possibile. Ed ecco subito il ...... è bastata una sconfitta, quella contro la, per ritornare a far la guerra a Stefano ... Le sue parole: 'A volte le cose non hanno funzionato, succede e non bisogna trovare perdei ...

Fiorentina, ritmo alto e forza mentale: che salto di qualità LA NAZIONE

Come previsto, Italiano punta su Jovic al centro dell’attacco, con Ikoné e Nico Gonzalez ai suoi fianchi, la vera novità è a centrocampo dove Castrovilli è alla prima da titolare in stagione e si piaz ...La Fiorentina fa suo il match di andata di Conference League grazie alla stocca di Barak, che trafigge la difesa del Sivasspor. La sfida di ritorno resta in bilico ...