"Fiorentina, è certo: il ritiro precampionato sarà nel neonato Viola Park" (Di venerdì 10 marzo 2023) Parla il sindaco di Bagno a Ripoli, comune dove è in costruzione il grande centro di allenamento della squadra Viola Leggi su lanazione (Di venerdì 10 marzo 2023) Parla il sindaco di Bagno a Ripoli, comune dove è in costruzione il grande centro di allenamento della squadra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabioCapellone : @Ledbowski Beh certo difficile raccogliere tutto il repertorio di un giocatore in un video, ma penso che chi abbia… - infoitsport : LIVE TMW - Fiorentina, Italiano: 'A un certo punto pensavo che non avremmo mai segnato l'1-0' - ClaudioMasini7 : @Igorismo98 Certo, sono concetti proporzionali. Non dimentichiamo comunque che 1) la Fiorentina NON avrebbe perso q… - rh_addy : @ANDYNINEREAL mah... davvero troppo presto per dirlo, sicuramente sta stupendo, ma per annullare un kane in questa… - donnie_darko82 : @eulife65 E certo...Tu devi essere uno di quei fenomeni pseudo-tifosi che vedono e commentano la partita con la Fio… -