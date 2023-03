Fiorentina, Castrovilli: «Dispiaciuti per il risultato, poteva essere migliore» (Di venerdì 10 marzo 2023) La parole di Gaetano Castrovilli dopo la vittoria nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Conference League della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Fiorentina in Conference League. PARTITA – «Ci è mancata un po’ di concretezza anche in campionato, ma comunque stasera abbiamo fatto un gol e siamo contenti di partire in situazione di vantaggio al ritorno. Sto molto bene, lo scorpione lo provo ogni tanto in allenamento ma purtroppo questa volta la palla non è entrata: magari ci riproverò in futuro». risultato – «Siamo Dispiaciuti per il risultato, non è andata male ma meritavamo molto di più dell’1-0. Ora è importante pensare alla Cremonese, prima di tuffarci sul ritorno». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) La parole di Gaetanodopo la vittoria nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Conference League dellaGaetanoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dellain Conference League. PARTITA – «Ci è mancata un po’ di concretezza anche in campionato, ma comunque stasera abbiamo fatto un gol e siamo contenti di partire in situazione di vantaggio al ritorno. Sto molto bene, lo scorpione lo provo ogni tanto in allenamento ma purtroppo questa volta la palla non è entrata: magari ci riproverò in futuro».– «Siamoper il, non è andata male ma meritavamo molto di più dell’1-0. Ora è importante pensare alla Cremonese, prima di tuffarci sul ritorno». L'articolo proviene da ...

