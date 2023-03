Finisce fuori strada nell’Avellinese e resta incastrata nell’abitacolo, liberata dai vigili del fuoco (Di venerdì 10 marzo 2023) I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti stasera sull’autostrada A 16, Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Avellino in direzione Canosa, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola auto, che ha perso il controllo e urtato violentemente contro il guard rail. Alla guida della vettura una donna di 41 anni originaria di Lanciano in provincia di Chieti. In un primo momento rimasta bloccata nell’abitacolo è stata poi liberata dai vigili del fuoco. I soccorritori del 118 l’hanno trasportata al’ospedale Moscati di Avellino. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023) Ideldi Avellino sono intervenuti stasera sull’autoA 16, Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Avellino in direzione Canosa, per un incidentele che ha visto coinvolta una sola auto, che ha perso il controllo e urtato violentemente contro il guard rail. Alla guida della vettura una donna di 41 anni originaria di Lanciano in provincia di Chieti. In un primo momento rimasta bloccataè stata poidaidel. I soccorritori del 118 l’hanno trasportata al’ospedale Moscati di Avellino. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

