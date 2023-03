"Finire male era il suo destino": Mughini rischia grosso in tribunale. E Mara Venier... (Di venerdì 10 marzo 2023) Giampiero Mughini dovrà rispondere in tribunale, il prossimo 31 ottobre, per le sue pesantissime parole su Desirée Mariottini. "Era predestinata a fare questa fine. Veniva da una famiglia debole, con un padre spacciatore e una madre inesistente", aveva detto il giornalista e scrittore ospite nel salotto di Domenica in, da Mara Venier (che ora dovrà pure testimoniare). Frasi le sue che avevano sconvolto la madre della ragazza Barbara Mariottini che di conseguenza lo ha denunciato. Desirée è morta il 18 ottobre 2018 a Roma, a 16 anni, uccisa in un tugurio del quartiere San Lorenzo. Per il suo omicidio sono stati condannati quattro uomini, tutti nordafricani, che fecero drogare la ragazza contro la sua volontà con un mix di farmaci e stupefacenti che le fecero perdere la coscienza per abusare di lei. Dieci giorni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Giampierodovrà rispondere in, il prossimo 31 ottobre, per le sue pesantissime parole su Desirée Mariottini. "Era predestinata a fare questa fine. Veniva da una famiglia debole, con un padre spacciatore e una madre inesistente", aveva detto il giornalista e scrittore ospite nel salotto di Domenica in, da(che ora dovrà pure testimoniare). Frasi le sue che avevano sconvolto la madre della ragazza Barbara Mariottini che di conseguenza lo ha denunciato. Desirée è morta il 18 ottobre 2018 a Roma, a 16 anni, uccisa in un tugurio del quartiere San Lorenzo. Per il suo omicidio sono stati condannati quattro uomini, tutti nordafricani, che fecero drogare la ragazza contro la sua volontà con un mix di farmaci e stupefacenti che le fecero perdere la coscienza per abusare di lei. Dieci giorni ...

