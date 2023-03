Finanziere uccide la moglie a colpi di pistola in casa e si toglie la vita: l'allarme dato dai vicini (Di venerdì 10 marzo 2023) Femminicidio a Gioiosa Marea, in provincia di Messina . Un militare in pensione della Guardia di Finanza di 65 anni ha ucciso con alcuni colpi d'arma da fuoco la moglie, di 61 anni, e poi si è tolto ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 marzo 2023) Femminicidio a Gioiosa Marea, in provincia di Messina . Un militare in pensione della Guardia di Finanza di 65 anni ha ucciso con alcunid'arma da fuoco la, di 61 anni, e poi si è tolto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 98zerocom : È successo in contrada Acquasanta - IN AGGIORNAMENTO #98zero #notizie #messina #sicilia #finanziere #moglie… - Lasiciliaweb : Finanziere in pensione uccide la moglie e si suicida Tragedia a Gioiosa Marea, la sparatoria avvenuta in casa… - messina_oggi : Un militare in pensione della Guardia di Finanza di 65 anni ha ucciso con alcuni colpi d'arma da fuoco la moglie, d… - lasiciliait : Finanziere in pensione uccide la moglie e si toglie la vita a Gioiosa Marea -