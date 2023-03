Figli delle coppie gay, Fratelli d'Italia boccia il regolamento europeo (Di venerdì 10 marzo 2023) Il partito della premier Meloni al Senato stoppa il certificato europeo di filiazione che consentirebbe il riconoscimento dei diritti dei Figli nati da genitori omosessuali o adottati. A favore invece M5S, Pd e Avs Leggi su repubblica (Di venerdì 10 marzo 2023) Il partito della premier Meloni al Senato stoppa il certificatodi filiazione che consentirebbe il riconoscimento dei diritti deinati da genitori omosessuali o adottati. A favore invece M5S, Pd e Avs

