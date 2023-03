Fieragricola, Cerreto (FDI): “Agricoltura tema centrale per il Governo Meloni” (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marco Evangelista (Ce) – “L’attenzione del Governo Meloni verso il settore Agricoltura è centrale perché consapevole che il comparto agroalimentare consente all’ Italia di porsi come una super potenza a livello mondiale. Per mantenersi tale occorre però creare un sistema di valorizzazione, di promozione e di tutela affinchè il Sistema Italia possa continuare ad essere l’eccellenza. Grazie al lavoro del Ministro Lollobrigida numerose sono le azioni che convergono in tal senso ed è la prima volta, senza scendere in polemica con la miopia politica subita fino ad oggi, che tutti coloro che operano in questo importante comparto si sentono garantiti, perché di fronte hanno interlocutori che vogliono ascoltare e soprattutto hanno voglia di essere accanto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marco Evangelista (Ce) – “L’attenzione delverso il settoreperché consapevole che il comparto agroalimentare consente all’ Italia di porsi come una super potenza a livello mondiale. Per mantenersi tale occorre però creare un sisdi valorizzazione, di promozione e di tutela affinchè il SisItalia possa continuare ad essere l’eccellenza. Grazie al lavoro del Ministro Lollobrigida numerose sono le azioni che convergono in tal senso ed è la prima volta, senza scendere in polemica con la miopia politica subita fino ad oggi, che tutti coloro che operano in questo importante comparto si sentono garantiti, perché di fronte hanno interlocutori che vogliono ascoltare e soprattutto hanno voglia di essere accanto ...

