Festival euromediterraneo dell’economia | giovedì 16 la presentazione con Manfredi e Napoletano

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 marzo 2023) Capitale umano, logistica dell’energia, industria del mare e reti di trasporto: sono questi i temi attorno ai quali ruota la prima edizione dele che saranno anticipati durante l’evento diche si terrà il prossimo 16 marzo, alle 15 nella Sala Giunta del Comune di Napoli. Un momento di confronto per sottolineare il ruolo che il Mezzogiorno può assumere nella nuova formazione dello scacchiere internazionale: non solo un grande hub energetico del Mediterraneo, ma ancora prima, un punto di riferimento per la nuova manifattura e il capitale umano, per il potenziamento dell’industria del mare e per lo sviluppo delle reti digitali e di trasporto. All’evento diinterverranno il sindaco di Napoli Gaetano, ...