Festival del Cinema Città di Spello 2023 al via oggi, saranno premiati Mario Martone e Pivio (Di venerdì 10 marzo 2023) Dodici i film italiani in concorso, proiezioni, ospiti e incontri con i professionisti e tanti appuntamenti collaterali: dal 10 al 19 marzo l'Umbria torna a spalancare le porte alla settima arte. Dal 10 al 19 marzo il Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri - Le Professioni del Cinema torna a riaccendere i riflettori sul mondo del "dietro le quinte" della settima arte. Venerdì 10 marzo presso la Sala dell'Editto del Palazzo Comunale di Spello avverrà il taglio del nastro di questa XII edizione di cui Alessandro Sperduti e Claudia Marsicano saranno il padrino e la madrina. Tante le novità e numerosi gli ospiti, tra cui Mario Martone, il maestro e compositore Pivio, gli attori Ester Pantano, Francesco ...

