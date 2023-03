Festa a sorpresa per Salvini. Tra gli invitati Meloni e Berlusconi (Di venerdì 10 marzo 2023) AGI - Il compleanno è stato ieri, ma i festeggiamenti si svolgono oggi, a Milano. I 50 anni del leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, vengono festeggiati a in un hotel alle porte del capoluogo lombardo. Alla Festa a sorpresa, viene riferito, partecipano anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Presenti anche diversi ministri leghisti. "Buon compleanno, Matteo Salvini!", scrive su Instagram Berlusconi, postando una foto che lo ritrae assieme al festeggiato e alla premier Meloni. Lo scatto immortala i tre leader sorridenti davanti all'obiettivo. Dalla Lega fanno sapere che la Festa a sorpresa è stata organizzata a pochi chilometri da Milano, in un ... Leggi su agi (Di venerdì 10 marzo 2023) AGI - Il compleanno è stato ieri, ma i festeggiamenti si svolgono oggi, a Milano. I 50 anni del leader della Lega e vicepremier, Matteo, vengono festeggiati a in un hotel alle porte del capoluogo lombardo. Alla, viene riferito, partecipano anche la presidente del Consiglio, Giorgia, e il leader di Forza Italia Silvio. Presenti anche diversi ministri leghisti. "Buon compleanno, Matteo!", scrive su Instagram, postando una foto che lo ritrae assieme al festeggiato e alla premier. Lo scatto immortala i tre leader sorridenti davanti all'obiettivo. Dalla Lega fanno sapere che laè stata organizzata a pochi chilometri da Milano, in un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Festa a sorpresa per i 50 anni di Matteo Salvini alle porte di Milano con due ospiti eccellenti, la premier Giorgia… - ultimora_pol : Festa a sorpresa nel milanese per i 50 anni di Matteo #Salvini: presenti il presidente #Meloni, #Berlusconi, divers… - Castellodannone : Festa a sorpresa per Salvini. Tra gli invitati Meloni e Berlusconi - fisco24_info : Festa a sorpresa per Salvini. Tra gli invitati Meloni e Berlusconi: AGI - Il compleanno è stato ieri, ma i festeggi… - asia_giammarino : RT @delnegromarta: #donnalisi #drojette #tbt Ricordando l'unica festa a sorpresa fatta da Nella passata in tranquillità ??? -