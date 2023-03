Festa a sorpresa per Salvini, presenti Meloni e Berlusconi (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Festa a sorpresa per Matteo Salvini, che ieri ha compiuto 50 anni. Una sessantina di invitati si sono riuniti in un locale vicino Milano per festeggiare il leader della Lega. Tra i presenti, apprende l’Adnkronos, anche Silvio Berlusconi e il premier Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) –per Matteo, che ieri ha compiuto 50 anni. Una sessantina di invitati si sono riuniti in un locale vicino Milano per festeggiare il leader della Lega. Tra i, apprende l’Adnkronos, anche Silvioe il premier Giorgia. L'articolo proviene da Italia Sera.

