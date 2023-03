FESCAAAL 2023: il programma completo del Festival (Di venerdì 10 marzo 2023) AMilano arriva il FESCAAAL 2023 ovvero il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina edizione 32: scopriamo insieme il programma completo A Milano nel mese di marzo arriva una zebra, sempre colorata, attenta alla cultura e all’ambiente: si tratta del simbolo del FESCAAAL, il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, giunto quest’anno alle sua edizione 32. Un Festival che da qualche anno si può fruire anche online e che in questa nuova edizione giunge in versione green, attenta anche all’ambiente e all’ecosistema, così come dimostra la locandina e la zebra tutta verde. FESCAAAL 2023: presentato il programma completo del Festival Il ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 10 marzo 2023) AMilano arriva ilovvero ildel Cinema Africano, d’Asia e America Latina edizione 32: scopriamo insieme ilA Milano nel mese di marzo arriva una zebra, sempre colorata, attenta alla cultura e all’ambiente: si tratta del simbolo del, ildel Cinema Africano, d’Asia e America Latina, giunto quest’anno alle sua edizione 32. Unche da qualche anno si può fruire anche online e che in questa nuova edizione giunge in versione green, attenta anche all’ambiente e all’ecosistema, così come dimostra la locandina e la zebra tutta verde.: presentato ildelIl ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : #FESCAAAL 2023: il programma completo del Festival #IlFruttoDellaTardaEstate #tuttotek - fescaaal : ?? Sabato 18/3 - h. 17 - Auditorium San Fedele Africa Talks 2023 + Aya Thinking Green. Quali sfide ambientali per l'… - fescaaal : ?? #ThinkingGreen: ecologia e ambiente ad Africa Talks 2023 Sabato 18 marzo all'Auditorium San Fedele, dalle h. 17.0… - fescaaal : ?? Poco più di due settimane... ?? ?? - RBcasting : Poster e data di uscita del film 'Il frutto della tarda estate' (Under the Fig Trees) della regista Erige Sehiri. P… -