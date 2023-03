Ferrari | si dimette Davis Sanchez | ha ideato l’aerodinamica dell’attuale monoposto

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il clima interno allanon sembra essere sereno. Ieri sono arrivate la dimissioni dell’Head of Vehicle Concept,. Potrebbe sembrare una notizia come tante, forse accolta anche con favore nella speranza di un cambio di passo del Cavallino. Tuttavia non è così perché il personaggio in questione è colui che haconcettualmente la macchina di quest’anno. Per dirla in due parole il papà della Sf-23. La conclusione e le speculazioni sull’addio disono tante e forse pure troppe. Il Corriere dello Sport prova a fare chiarezza: “era quello che dirigeva il coordinamento tra prestazioni, aerodinamica, gomme, dinamica del veicolo. Basta e avanza per comprendere come questa non sia una scossa d’avvertimento ma un vero terremoto. Non è ancora certo cosa ...

Lo shock della Ferrari dopo il Bahrein Intanto la Ferrari deve fare i conti con il fallimento nel primo Gran Premio dell'anno. La SF-23 sembra già in difficoltà e non soltanto per il ko al motore sulla macchina di Leclerc. F1 Bahrain, in gara la Ferrari 2023 più lenta nel confronto con il 2022 F1 Bahrain, Vasseur spiazzato. Sanchez ha avuto un ruolo fondamentale nella progettazione e lo sviluppo della vettura dello scorso anno (la F1-75) e di quella di quest'anno.

