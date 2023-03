“Fermatevi, siete pazzi?”. GF Vip, urla nella notte. Hanno dovuto avvisarli: “Rischiate grosso” (Di venerdì 10 marzo 2023) Nonostante la severità con la quale sono stati presi gli ultimi provvedimenti al GF Vip 7, Edoardo Tavassi è stato ammonito mentre Edoardo Donnamaria squalificato, la 40esima puntata ha ispirato altri episodi dai toni volgari e accesi. Il protagonista? Daniele Dal Moro, urla di notte verso Oriana Marzoli e censura. Al momento c’è gforte preoccupazione nello spiato appartamento del GF Vip 7. I concorrenti ancora non si sono ripresi dalla squalifica di Donnamaria, avvenuta pochissime ore fa, che già sono preoccupati per Daniele Dal Moro. Rischia la stessa fine dopo le parolacce che ha dedicato nella notte ad Oriana Marzoli. GF Vip, le urla nella notte La tensione si avvertiva già nel corso della diretta con Alfonso Signorini. Durante un blocco ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 10 marzo 2023) Nonostante la severità con la quale sono stati presi gli ultimi provvedimenti al GF Vip 7, Edoardo Tavassi è stato ammonito mentre Edoardo Donnamaria squalificato, la 40esima puntata ha ispirato altri episodi dai toni volgari e accesi. Il protagonista? Daniele Dal Moro,diverso Oriana Marzoli e censura. Al momento c’è gforte preoccupazione nello spiato appartamento del GF Vip 7. I concorrenti ancora non si sono ripresi dalla squalifica di Donnamaria, avvenuta pochissime ore fa, che già sono preoccupati per Daniele Dal Moro. Rischia la stessa fine dopo le parolacce che ha dedicatoad Oriana Marzoli. GF Vip, leLa tensione si avvertiva già nel corso della diretta con Alfonso Signorini. Durante un blocco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FareseMiryam : Se per 2 applausi sta già sparando merda su Ory,figurati quando arriva l'aereo spagnolo,vi prego fermatevi finché siete in tempo #oriele - vitag1010 : @BettoniGiulia93 @ehiholabebe Ma siete sceme? Non si capisce ancora se il povero Daniele è di bosco o di riviera e… - inviaggiosempre : RT @monytigra: Non fermatevi mai di pensare avanti…anche se siete apposto….perché la vita ti accoglie di sorpresa e tu poi non sei mai pron… - onlyforsafeyou3 : RT @monytigra: Non fermatevi mai di pensare avanti…anche se siete apposto….perché la vita ti accoglie di sorpresa e tu poi non sei mai pron… - monytigra : Non fermatevi mai di pensare avanti…anche se siete apposto….perché la vita ti accoglie di sorpresa e tu poi non sei mai pronto…. -