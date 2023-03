Ferito con arma da fuoco, trasportato al Cardarelli di Napoli (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoReino – E’ stato trasFerito d’urgenza all’Ospedale Cardarelli di Napoli un 34enne di Reino ricoverato nel primo pomeriggio di oggi all’Ospedale San Pio di Benevento per una ferita d’arma da fuoco al torace. L’uomo sarebbe stato raggiunto accidentalmente, mentre era solo in casa, secondo una prima ricostruzione, da un colpo di fucile da caccia di sua proprietà, legalmente detenuto, mentre lo stava pulendo. Soccorso e trasportato in ambulanza a Benevento, i sanitari del nosocomio sannita, constatata la gravità delle sue condizioni dovute al fatto che il proiettile sarebbe rimasto conficcato in una zona assai delicata del polmone, ne hanno disposto il trasferimento presso il più attrezzato Ospedale partenopeo. L’uomo era comunque cosciente al momento del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoReino – E’ stato trasd’urgenza all’Ospedalediun 34enne di Reino ricoverato nel primo pomeriggio di oggi all’Ospedale San Pio di Benevento per una ferita d’daal torace. L’uomo sarebbe stato raggiunto accidentalmente, mentre era solo in casa, secondo una prima ricostruzione, da un colpo di fucile da caccia di sua proprietà, legalmente detenuto, mentre lo stava pulendo. Soccorso ein ambulanza a Benevento, i sanitari del nosocomio sannita, constatata la gravità delle sue condizioni dovute al fatto che il proiettile sarebbe rimasto conficcato in una zona assai delicata del polmone, ne hanno disposto il trasferimento presso il più attrezzato Ospedale partenopeo. L’uomo era comunque cosciente al momento del ...

